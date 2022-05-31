Король Бахрейна призвал Лаврова к мирным переговорам по Украине
Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прибывшим с рабочим визитом в Манаму, войну в Украине. Он призвал к мирным переговорам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бахрейнское информационное агентство.
По сообщению агентства, король Бахрейна отметил "важность разрешения конфликта в Украине в соответствии с интересами двух соседних стран, безопасности и стабильности европейского континента и мира".
Он также указал на "необходимость обращения к диалогу и дипломатическим решениям в рамках международного права с целью достижения политического урегулирования, которое положит конец конфликту".
Напомним, ранее лидеры Германии и Франции призвали президента России Владимира Путина к прямым переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским.
У Зеленского также заявляли, что все российские заявления о якобы отказе Украины от переговоров являются ложью.
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