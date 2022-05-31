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Король Бахрейна призвал Лаврова к мирным переговорам по Украине

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Бахрейн, Вторник 31 мая 2022 03:01
Король Бахрейна призвал Лаврова к мирным переговорам по Украине Фото: Сергей Лавров, глава МИД РФ (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прибывшим с рабочим визитом в Манаму, войну в Украине. Он призвал к мирным переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бахрейнское информационное агентство.

По сообщению агентства, король Бахрейна отметил "важность разрешения конфликта в Украине в соответствии с интересами двух соседних стран, безопасности и стабильности европейского континента и мира".

Он также указал на "необходимость обращения к диалогу и дипломатическим решениям в рамках международного права с целью достижения политического урегулирования, которое положит конец конфликту".

Напомним, ранее лидеры Германии и Франции призвали президента России Владимира Путина к прямым переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским.

У Зеленского также заявляли, что все российские заявления о якобы отказе Украины от переговоров являются ложью.

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