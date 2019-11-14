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Держбюджет переглянуть у першому півріччі наступного року

Новини » Політика     14.11.2019 - 11:29
Держбюджет переглянуть у першому півріччі наступного року
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Доповнення до держбюджету будуть вноситися грунтуючись на оновлення прогнозу макро

Закон про державний бюджет на 2020 рік буде переглядатися вже протягом першого півріччя наступного року. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив нардеп, перегляд стане можливим після надходжень до бюджету, що очікуються за перші шість місяців 2020 року.

"Я думаю, що протягом півріччя, ми внесемо багато доповнень. Вони будуть ґрунтуватися на оновлення прогнозу макро, який буде постійно оновлюватися у зв'язку з тими реформами, які ми проводимо. Є перспективи навіть в середині першого півріччя почати переглядати бюджет у зв'язку з надходженнями, які будуть очікуватися", - заявив Корнієнко.

зокрема, за словами нардепа, економічна ситуація може покращитися після прийняття проекту про відкриття ринку землі.

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада, Верховна рада планує прийняти держбюджет на 2020 рік. Депутати розглянуть держбюджету в другому читанні.

Раніше РБК-Україна писало, що Комітет з питань бюджету за підсумками засідання рекомендував Раді прийняти за основу і в цілому проект державного бюджету на 2020 рік.

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Новини України Бюджет 2020Олександр Корнієнко
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