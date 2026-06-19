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Пользователи давно этого ждали: в Instagram появилась полезная функция для постов

10:39 19.06.2026 Пт
2 мин
Теперь пользователи смогут добавлять уникальное описание к каждому отдельному слайду в одном посте
aimg Ольга Завада
Instagram запускает функцию, которую ждали годами (фото: Unsplash)

Instagram расширяет возможности для создания контента и добавляет функцию раздельных подписей к фотографиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Новые возможности для каруселей

Раньше при публикации нескольких фотографий в одном посте пользователи могли написать только один общий текст для всей карусели.

Теперь разработчики разрешили создавать отдельную подпись для каждого снимка или видео. Функция уже начала появляться у пользователей, однако полное развертывание обновления по всему миру может занять около недели.

Такое изменение стало логическим продолжением предыдущего крупного обновления, когда соцсеть увеличила максимальное количество медиафайлов в карусели с 10 до 20.

Возможность объединять в одном посте до 20 разных фотографий и 20 уникальных текстов открывает совершенно новые форматы для ведения блогов, создания инструкций или рассказов. При этом заполнять все поля не обязательно - пользователи сами решают, хотят ли они придумывать новые подписи для каждого слайда.

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Другие полезные изменения в приложении

В последнее время Instagram активно внедряет новые инструменты для улучшения пользовательского опыта. Помимо работы с текстом, разработчики реализовали еще несколько важных нововведений:

Улучшения камеры на Android: встроенная камера приложения теперь поддерживает режимы Ultra HDR и ночную съемку (Night Sight) для совместимых устройств.

Настройка алгоритмов: пользователи получили возможность персонализировать ленту под свои личные потребности.

Управление профилем: теперь можно менять порядок постов и переставлять их местами непосредственно в сетке своего аккаунта.

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