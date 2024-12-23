Охранял российские застенки во время оккупации Херсона: правоохранители задержали злоумышленника

Совместная операция Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований в Херсоне завершилась задержанием очередного коллаборанта. Во время оккупации он был охранником российского застенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Предателем оказался младший инспектор местного следственного изолятора, который перешел на сторону оккупантов во время временной оккупации города.

Сообщается, что в начале полномасштабного вторжения РФ инспектор поддержал россиян и получил "должность" охранника в застенках, созданных в здании захваченного СИЗО.

Известно, что злоумышленник отвечал за охрану камер, где удерживали местных жителей, преимущественно участников движения сопротивления на юге Украины.

Кроме этого, мужчина привлекал знакомых к сотрудничеству с оккупантами, предлагая работу в "учреждении" РФ с "зарплатой" в рублях и гарантиями "лояльности" со стороны агрессора.

После освобождения Херсона предатель пытался скрываться, постоянно меняя места жительства. Однако правоохранители установили его местонахождение и провели задержание.

У подозреваемого был изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

Отмечается, что задержанному уже было объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ч. 7 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность.

Сейчас коллаборационист находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: задержание злоумышленника (t.me SBUkr)

В прошлом месяце правоохранители задержали семерых коллаборационистов в Херсонской области.