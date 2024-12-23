Охранял российские застенки во время оккупации Херсона: правоохранители задержали злоумышленника
Совместная операция Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований в Херсоне завершилась задержанием очередного коллаборанта. Во время оккупации он был охранником российского застенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Предателем оказался младший инспектор местного следственного изолятора, который перешел на сторону оккупантов во время временной оккупации города.
Сообщается, что в начале полномасштабного вторжения РФ инспектор поддержал россиян и получил "должность" охранника в застенках, созданных в здании захваченного СИЗО.
Известно, что злоумышленник отвечал за охрану камер, где удерживали местных жителей, преимущественно участников движения сопротивления на юге Украины.
Кроме этого, мужчина привлекал знакомых к сотрудничеству с оккупантами, предлагая работу в "учреждении" РФ с "зарплатой" в рублях и гарантиями "лояльности" со стороны агрессора.
После освобождения Херсона предатель пытался скрываться, постоянно меняя места жительства. Однако правоохранители установили его местонахождение и провели задержание.
У подозреваемого был изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.
Отмечается, что задержанному уже было объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- ч. 7 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность.
Сейчас коллаборационист находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Фото: задержание злоумышленника (t.me SBUkr)
В прошлом месяце правоохранители задержали семерых коллаборационистов в Херсонской области.
Также недавно были приговорены к 15 годам заключения шесть предателей Украины.
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