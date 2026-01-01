Наводил удары по Запорожью и Днепру: выпускника колледжа приговорили к 15 годам тюрьмы

По данным следствия, агента российской военной разведки (известной как ГРУ) разоблачили в августе 2025 года на корректировке авиаатак по Запорожью и Днепру.

Как действовал агент РФ

Как установило расследование, злоумышленник устроился в местную энергокомпанию, чтобы "изнутри" передавать россиянам координаты подстанций, которые питают прифронтовые города.

Корректировку воздушных атак осуществлял 28-летний выпускник Запорожского электротехнического колледжа. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за публикации прокремлевских сообщений в Telegram-чатах.

После вербовки мужчина получил задание трудоустроиться в одно из ведущих энергогенерирующих предприятий Запорожья.

Под видом служебных командировок он передвигался по городу, фиксировал последствия вражеских ударов по подстанциям и другим объектам энергетики.

Кроме того, агент регулярно информировал куратора из РФ об этапах восстановления поврежденных энергосооружений, а также периодически выезжал в Днепр для сбора аналогичной разведывательной информации.

"Для контактов с российской спецслужбой агент использовал анонимный чат в мессенджере, куда "присылал" геолокации энергогенерирующей инфраструктуры", - рассказали в СБУ.

Задержание и приговор суда

Контрразведка СБУ разоблачила агента, задокументировала его противоправную деятельность и приняла меры для обеспечения безопасности потенциальных целей.

На завершающем этапе спецоперации злоумышленника задержали по месту жительства. Во время обыска у него изъяли смартфон, который использовался для связи с куратором.

На основании материалов контрразведки и следователей СБУ суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.