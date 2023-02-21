В Украине вынесли приговор коллаборантке, которая "сливала" позиции ВСУ в Северодонецке

В Украине суд вынес приговор коллаборантке из Луганской области, которая "сливала" позиции наших воинов. Следующие 15 лет она проведет за решеткой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Суд назначил коллаборантке 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Прокуроры в суде доказали, что осужденная с 24 февраля по октябрь 2022 года, находясь на территории Луганской области, собирала и передавала представителю РФ информацию о расположении военной техники Вооруженных сил Украины в городе Северодонецк", - пишет пресс-служба.

Также предательница сообщала врагу информацию об украинцах, участвовавших в митингах в поддержку Украины и против российской оккупации на территории нашей страны, с целью дальнейшего их задержания представителями оккупационных властей и ликвидации.