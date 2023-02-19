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Работал на россиян. Контрразведчика СБУ приговорили к тюрьме за госизмену

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Львов, Воскресенье 19 февраля 2023 17:24
Работал на россиян. Контрразведчика СБУ приговорили к тюрьме за госизмену Иллюстративное фото: контрразведчика СБУ приговорили к тюрьме за госизмену (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Галицкий районный суд Львова вынес приговор контрразведчику Службы безопасности Украины Сергею Говорухе. Он получил 14 лет и шесть месяцев тюрьмы за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судовий репортер".

Говоруха еще в сентябре 2021 года во время службы познакомился с сотрудником Нацгвардии, который рассказал ему о предложении спецслужб РФ. Оно заключалось в том, чтобы передавать им информацию в оборонной сфере. После этого злоумышленник начал сотрудничать с Россией.

Правоохранители установили, что контрразведчик СБУ во время исполнения служебных обязанностей в Кропивницком и Киеве собирал тайную оборонную информацию и передавал ее российским спецслужбам. За это он получал деньги, первая его награда составила 17 тысяч гривен.

После начала полномасштабного вторжения предатель не прекратил сотрудничество с россиянами, он рассказал им о местах расположения украинской военной авиации и боеприпасов.

В ходе расследования Говоруха не признал свою вину, но тюремного заключения он не избежал.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала вражескую информаторку, которая "наводила" российские ракеты по учебным заведениям и энергообъектам Донецкой области.

Также мы писали, что в Киеве сотрудники СБУ разоблачили коллаборанта, который устроился в Красный Крест.

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