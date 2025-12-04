Корректировала вражеские удары по Краматорску: СБУ разоблачила еще одну агентку РФ

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одну российскую агентку - 35-летнюю продавщицу милитари-магазина в Краматорске, которая корректировала вражеские атаки по городу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Как установили правоохранители, чтобы собрать координаты для обстрелов, женщина пыталась "втемную" использовать военных, которые посещали торговое заведение.
Для этого фигурантка налаживала с ними доверительные отношения, а затем выспрашивала "нужную" информацию во время бытовых разговоров.
Таким образом агент должна была узнать для российской разведки данные о дислокации и численности подразделений Сил обороны вблизи Краматорска.
Среди прочего, злоумышленницу интересовали, в частности, координаты укрепрайонов, мобильных блокпостов и боевых позиций украинской артиллерии.
Также женщина обходила прифронтовую местность и на гугл-карте обозначала координаты защитников Донетчины, по которым оккупанты готовили удары.
Контрразведчики СБУ разоблачили агента и задержали ее. При обыске у нее изъяты ноутбук и смартфон, с которых она координировала свою разведактивность с оккупантами.
По материалам дела, женщина была дистанционно завербована россиянами через ее знакомого - боевика вооруженных группировок РФ, который воюет против Украины на восточном фронте.
Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
