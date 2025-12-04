Корректировала вражеские удары по Краматорску: СБУ разоблачила еще одну агентку РФ

Как установили правоохранители, чтобы собрать координаты для обстрелов, женщина пыталась "втемную" использовать военных, которые посещали торговое заведение.

Для этого фигурантка налаживала с ними доверительные отношения, а затем выспрашивала "нужную" информацию во время бытовых разговоров.

Таким образом агент должна была узнать для российской разведки данные о дислокации и численности подразделений Сил обороны вблизи Краматорска.

Среди прочего, злоумышленницу интересовали, в частности, координаты укрепрайонов, мобильных блокпостов и боевых позиций украинской артиллерии.

Также женщина обходила прифронтовую местность и на гугл-карте обозначала координаты защитников Донетчины, по которым оккупанты готовили удары.

Фото: СБУ разоблачила агента РФ, которая корректировала вражеские удары по Краматорску (t.me/SBUkr)

Контрразведчики СБУ разоблачили агента и задержали ее. При обыске у нее изъяты ноутбук и смартфон, с которых она координировала свою разведактивность с оккупантами.

По материалам дела, женщина была дистанционно завербована россиянами через ее знакомого - боевика вооруженных группировок РФ, который воюет против Украины на восточном фронте.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.