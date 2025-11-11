ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Контрразведка СБУ предотвратила теракт на газопроводе: задержан агент российского ГРУ

Украина, Вторник 11 ноября 2025 12:05
UA EN RU
Контрразведка СБУ предотвратила теракт на газопроводе: задержан агент российского ГРУ Фото: СБУ задержала агента ГРУ (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила диверсию, которую готовил агент российской военной разведки (ГРУ) на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Детали дела

Злоумышленник планировал взорвать магистральный газопровод, обеспечивающий теплоснабжение жителей Харьковской и Полтавской областей.

Как установило следствие, агент должен был заложить самодельное взрывное устройство возле узлового участка газовых линий. В случае успешной диверсии часть регионов могла остаться без отопления.

По данным СБУ, исполнителем оказался безработный житель Харькова, который попал в поле зрения российских спецслужб после того, как оставлял антиукраинские комментарии в пророссийских Telegram-каналах.

С ним вышел на связь боевик так называемого "спецназа ДНР", который воюет против Украины и сотрудничает с российским ГРУ. По его инструкциям агент приобрел компоненты для взрывчатки и изготовил СВУ в подпольном "цехе" в доме своих родителей на Харьковщине.

Контрразведка СБУ задокументировала все этапы подготовки диверсии и задержала мужчину во время сбора взрывного устройства.

Во время обысков у него изъяли снаряженную бомбу и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российской разведкой.

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - приготовление к совершению теракта по предварительному сговору группой лиц. Также рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий по статье о государственной измене в условиях военного положения.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, еще один российский агент получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. По заказу РФ злоумышленник пытался установить GPS-трекер на спецавтомобиль, сопровождающий колонны ВСУ.

Недавно агента российской военной разведки (ГРУ) приговорили к 15 годам тюрьмы. Он корректировал вражеские удары по Запорожью.

На такой же срок осудили российского агента, который сливал маршруты движения военных эшелонов в Днепропетровской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Харьков ГРУ
Новости
Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага
Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа