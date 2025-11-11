Контрразведка СБУ предотвратила теракт на газопроводе: задержан агент российского ГРУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Детали дела

Злоумышленник планировал взорвать магистральный газопровод, обеспечивающий теплоснабжение жителей Харьковской и Полтавской областей.

Как установило следствие, агент должен был заложить самодельное взрывное устройство возле узлового участка газовых линий. В случае успешной диверсии часть регионов могла остаться без отопления.

По данным СБУ, исполнителем оказался безработный житель Харькова, который попал в поле зрения российских спецслужб после того, как оставлял антиукраинские комментарии в пророссийских Telegram-каналах.

С ним вышел на связь боевик так называемого "спецназа ДНР", который воюет против Украины и сотрудничает с российским ГРУ. По его инструкциям агент приобрел компоненты для взрывчатки и изготовил СВУ в подпольном "цехе" в доме своих родителей на Харьковщине.

Контрразведка СБУ задокументировала все этапы подготовки диверсии и задержала мужчину во время сбора взрывного устройства.

Во время обысков у него изъяли снаряженную бомбу и мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российской разведкой.

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - приготовление к совершению теракта по предварительному сговору группой лиц. Также рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий по статье о государственной измене в условиях военного положения.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.