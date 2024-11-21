Корейские спецслужбы назвали число воюющих в Курской области солдат КНДР

Участие военных КНДР в войне против Украины

Летом российский диктатор Владимир Путин посетил Северную Корею и подписал с лидером КНДР соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве.

В конце октября в СМИ начали появляться сообщения об отправке Пхеньяном северокорейских солдат в Россию для участия в войне против Украины.

В СМИ уточнили, что КНДР может перебросить до 100 тысяч военных для помощи России в войне против Украины.

Также Россия получила от Северной Кореи ракетные и артиллерийские системы большой дальности. Некоторые из которых перебросили в Курскую область.

Кроме того, Пхеньян отправил в Россию трех генералов. Один из них - заместитель начальника Генштаба Ким Йон Бок.

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