Корейські спецслужби назвали кількість солдатів КНДР, що воюють у Курській області

Участь військових КНДР у війні проти України

Влітку російський диктатор Володимир Путін відвідав Північну Корею і підписав з лідером КНДР угоду про всеосяжну співпрацю.

Наприкінці жовтня у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про відправлення Пхеньяном північнокорейських солдатів до Росії для участі у війні проти України.

У ЗМІ повідомили, що КНДР може перекинути до 100 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України.

Також Росія отримала від Північної Кореї ракетні та артилерійські системи великої дальності. Деякі з яких перекинули в Курську область.

Крім того, Пхеньян відправив до Росії трьох генералів. Один із них - таємничий заступник начальника Генштабу Кім Йон Бок.

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