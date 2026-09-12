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Корецкий: зима будет тяжелой, но мы подготовлены лучше, чем в прошлом году

19:31 12.09.2026 Сб
2 мин
Премьер признал, что защитить от ударов все энергообъекты не получится
aimg Ростислав Шаправский aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Сергей Корецкий, премьер-министр Украины (facebook.com/zelenskyy.official)

Прохождение предстоящей зимы - главный вызов, стоящий перед украинским правительством. Кабмин готовится к любому сценарию.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.

"Безусловно, зима - главный вызов. И мы все готовимся к этому. Есть план устойчивости, защищаем активы и инфраструктуру энергетическую. Готовим децентрализованные средства обеспечения жизнедеятельности регионов, городов, областей. И это главная задача", - сказал премьер.

Как отметил Корецкий, украинская энергетика находится под постоянными вражескими обстрелами.

"Защитить в полной мере все невозможно. Это понятно. Однако мы существенно более готовы к этим атакам, чем в прошлую зиму", - подчеркнул глава правительства.

Корецкий сделал заявление о будущей зиме (Инфографика РБК-Украина)

Он напомнил, что уже много раз по разным каналам было сказано, что "зима будет тяжелой", но добавил, что другого плана, как достойно ее пройти, у Украины нет.

"Поэтому правительство и все предпринимают максимум действий для того, чтобы двигаться и знать план: и Б, и С, и, возможно, самые плохие из всех возможных. Лучше быть подготовленным, знать все такие варианты, чем быть неожиданно атакованными в той или иной отрасли", - резюмировал Корецкий.

Украина готовится к войне и зимой

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявлял, что на сегодняшний день ситуация выглядит так, что война с Россией будет продолжаться и этой зимой. Он призвал партнеров помочь Украине подготовиться к будущим вызовам.

В конце августа Зеленский также ввел планы устойчивости для украинских регионов. Это комплексы мер, чтобы пройти предстоящий отопительный сезон в условиях российской агрессии.

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