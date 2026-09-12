Корецкий: зима будет тяжелой, но мы подготовлены лучше, чем в прошлом году

"Безусловно, зима - главный вызов. И мы все готовимся к этому. Есть план устойчивости, защищаем активы и инфраструктуру энергетическую. Готовим децентрализованные средства обеспечения жизнедеятельности регионов, городов, областей. И это главная задача", - сказал премьер.

Как отметил Корецкий, украинская энергетика находится под постоянными вражескими обстрелами.

"Защитить в полной мере все невозможно. Это понятно. Однако мы существенно более готовы к этим атакам, чем в прошлую зиму", - подчеркнул глава правительства.

Корецкий сделал заявление о будущей зиме (Инфографика РБК-Украина)

Он напомнил, что уже много раз по разным каналам было сказано, что "зима будет тяжелой", но добавил, что другого плана, как достойно ее пройти, у Украины нет.

"Поэтому правительство и все предпринимают максимум действий для того, чтобы двигаться и знать план: и Б, и С, и, возможно, самые плохие из всех возможных. Лучше быть подготовленным, знать все такие варианты, чем быть неожиданно атакованными в той или иной отрасли", - резюмировал Корецкий.