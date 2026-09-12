Корецький: зима буде важкою, але ми підготовані краще, ніж минулого року

"Безумовно, зима - головний виклик. І ми всі готуємося до цього. Є план стійкості, захищаємо активи й інфраструктуру енергетичну. Готуємо децентралізовані засоби забезпечення життєдіяльності регіонів, міст, областей. І це головна задача", - сказав прем'єр.

Як зазначив Корецький, українська енергетика перебуває під постійними ворожими обстрілами.

"Захистити повною мірою все неможливо. Це зрозуміло. Проте ми суттєво більш готові до цих атак, ніж минулої зими", - наголосив глава уряду.

Корецький зробив заяву про майбутню зиму (Інфографіка РБК-Україна)

Він нагадав, що вже багато разів з різних каналів було сказано, що "зима буде важкою", але додав, що іншого плану, як достойно її пройти, в України немає.

"Тому уряд і всі роблять максимум дій для того, щоби рухатись і знати план: і Б, і С, і, можливо, найгірші зі всіх можливих. Краще бути підготовленим, знати всі такі варіанти, ніж бути неочікувано атакованими в тій чи іншій галузі", - резюмував Корецький.