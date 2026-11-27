Правительство рассмотрит петицию по Киму

Корецкий ответил на вопросы народной депутатки от "Европейской солидарности" Ирины Геращенко относительно "засветившихся" на коррупционных пленках министров и требования их увольнения.

Он пообещал рассмотреть петицию насчет увольнения Кима.

"Петицию согласно действующему законодательству мы рассмотрим должным образом. Есть Минюст, который сейчас прорабатывает обращение. И будет ответная реакция, и она, безусловно, будет публичной", - сказал он.

Премьер также сказал, что у него был личный разговор с министром по делам ветеранов.

"Мы об этом разговаривали, говорили, сделали выводы над ошибками. Поэтому главное, если даже ошибки допускаются - делать быстрые выводы, исправлять эти ошибки и двигаться дальше", - уточнил он.

Ранее РБК-Украина писало, что за первые 100 дней министр по делам ветеранов Виталий Ким сформировал команду, определил 60 приоритетов и добился увеличения финансирования ветеранской политики на 3 миллиарда гривен в следующем году.