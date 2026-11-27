Уряд розгляне петицію щодо Кіма

Корецький відповів на запитання народної депутатки від "Європейської солідарності" Ірини Геращенко щодо міністрів, які "засвітилися" на корупційних плівках і вимоги їх звільнення.

Він пообіцяв розглянути петицію щодо звільнення Кіма.

"Петицію згідно з чинним законодавством ми розглянемо належним чином. Є Мін’юст, який зараз опрацьовує звернення. І буде відповідна реакція, і вона, безумовно, буде публічною", - сказав він.

Прем'єр також сказав, що в нього була особиста розмова з міністром у справах ветеранів.

"Ми про це розмовляли, говорили, зробили висновки над помилками. Тому головне, якщо навіть помилки допускаються, - робити швидкі висновки, виправляти ці помилки і рухатись далі", - уточнив він.

Раніше РБК-Україна писало, що за перші 100 днів міністр у справах ветеранів Віталій Кім сформував команду, визначив 60 пріоритетів і домігся збільшення фінансування ветеранської політики на 3 мільярди гривень наступного року.