Корецкий недоволен "планами стойкости", министерства получили неделю
Правительство требует от министерств и служб срочного отчета из-за неудовлетворительного выполнения планов стойкости. К концу недели главы ведомств должны предоставить реальную картину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.
К концу текущей недели ответственные ведомства должны предоставить четкий отчет по каждому направлению. В частности, Корецкий ожидает получить информацию о том, что сделано, где наибольшие риски и какие направления нуждаются в немедленном усилении.
"Критически важно четко осознавать имеющиеся пробелы и недоработки и пути решения. Контроль за выполнением планов будет постоянно", - подчеркнул премьер.
По его словам, следующим шагом станет расширенное заседание правительства с участием руководителей областных военных администраций и глав государственных компаний.
Напомним, планы стойкости регионов выполнены в среднем на 40%. Лучшие темпы показывают Днепропетровская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Черкасская области, а среди аутсайдеров - Львовская, Ивано-Франковская области и Киев.
Отметим, недавно украинский президент Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения" для тех областей, которые отстают в подготовительной работе по реализации планов стойкости.
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