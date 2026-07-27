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Корецкий недоволен "планами стойкости", министерства получили неделю

18:38 27.07.2026 Пн
2 мин
Премьер подчеркнул, что контроль над исполнением "будет постоянным"
aimg Валерий Ульяненко
Корецкий недоволен "планами стойкости", министерства получили неделю Фото: Сергей Корецкий (facebook.com_zelenskyy.official)
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Правительство требует от министерств и служб срочного отчета из-за неудовлетворительного выполнения планов стойкости. К концу недели главы ведомств должны предоставить реальную картину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

К концу текущей недели ответственные ведомства должны предоставить четкий отчет по каждому направлению. В частности, Корецкий ожидает получить информацию о том, что сделано, где наибольшие риски и какие направления нуждаются в немедленном усилении.

"Критически важно четко осознавать имеющиеся пробелы и недоработки и пути решения. Контроль за выполнением планов будет постоянно", - подчеркнул премьер.

По его словам, следующим шагом станет расширенное заседание правительства с участием руководителей областных военных администраций и глав государственных компаний.

Напомним, планы стойкости регионов выполнены в среднем на 40%. Лучшие темпы показывают Днепропетровская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Черкасская области, а среди аутсайдеров - Львовская, Ивано-Франковская области и Киев.

Отметим, недавно украинский президент Владимир Зеленский анонсировал "кадровые решения" для тех областей, которые отстают в подготовительной работе по реализации планов стойкости.

РБК-Украина также писало, что Черниговская область готовится к предстоящему отопительному сезону. Ее жителям нужно быть готовыми к самому сложному развитию событий.

О том, хватит ли Украине газа и света зимой, а также к чему готовиться в отопительном сезоне - читайте в материале РБК-Украина.

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