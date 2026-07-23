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Жителей Черниговщины призвали готовиться к самому тяжелому сценарию этой зимой

09:25 23.07.2026 Чт
3 мин
Следующий отопительный сезон может быть сложнее предыдущего
aimg Татьяна Степанова
Жителей Черниговщины призвали готовиться к самому тяжелому сценарию этой зимой Фото: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус (Getty Images)
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Черниговская область уже готовится к предстоящему отопительному сезону, в то же время жителям нужно быть готовыми к самому сложному развитию событий.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус рассказал в интервью "Суспільному".

По его словам, План устойчивости предусматривает несколько разделов. В частности, защита энергетических объектов, распределение тепловой генерации, установка блочно-модульных котельных, когенерационных установок, а также создание резерва генераторов.

Чаус отметил, что часть мероприятий выполняют по графику, однако некоторые работы продвигаются медленнее из-за постоянных российских обстрелов.

Глава Черниговской ОВА также добавил, что российские войска атакуют и те объекты, где уже активно выполняются работы по защите.

В то же время, он убежден, что область должна завершить подготовку к старту отопительного сезона.

"Мы должны успеть. У нас была очень сложная зима. Я считаю, мы ее достойно прошли", - отметил Чаус.

По его словам, минувшая зима Черниговщина прошла успешно благодаря слаженной работе энергетиков, коммунальщиков, тепловиков, работников водоканалов и органов власти.

"Я считаю, что мы справились с тем вызовом, который был, потому что, учитывая то количество обстрелов, которое было, и те последствия тех обстрелов, которые были, все могло быть в Чернигове и не только в Чернигове, и в некоторых городах гораздо хуже", - отметил глава ОВА.

В то же время Чаус считает, что предстоящий отопительный сезон может быть еще сложнее и нужно быть готовым к худшему сценарию.

"Я считаю, что следующая зима точно не будет легче, чем та, которую мы прошли. Точно не будет легче. Будет тяжелее, сложнее. Дай Бог, чтобы я ошибался. Это прогноз, пожалуй, не как головы ОВА, а как человека, который видит, что происходит, что хочет, враг, и не только у нас. Но я считаю, что мы, как по всем направлениям, должны готовиться к худшему сценарию", - сказал он.

Поэтому глава ОВА подчеркнул, что область должна усиливать защиту критической инфраструктуры.

Отдельное внимание, по его словам, уделяется созданию резерва генераторов для объектов критической инфраструктуры.

Чаус объяснил, что в минувшую зиму, когда генераторы работали длительное время из-за отключения электроэнергии, часть оборудования выходила из строя или нуждалась в техническом обслуживании. Поэтому область должна сформировать дополнительный резерв.

По его словам, речь идет прежде всего о генераторах для объектов, обеспечивающих жизнедеятельность общин - больниц, систем водоснабжения и теплоснабжения.

"Мы были подготовлены неплохо, сейчас - точно будет лучше. Мы подготовимся лучше. Но какой будет зима и какими будут обстрелы, покажет зима. И нашу подготовку тоже покажет", - добавил глава Черниговской ОВА.

Подготовка к отопительному сезону

Напомним, Украина готовится к очередному отопительному сезону под постоянными атаками на энергетическую инфраструктуру.

Пока власти отчитываются о накоплении газа и вводе нового поколения, эксперты говорят о спорных цифрах и проблемах с подключением новых мощностей.

Ранее сообщалось, что Планы устойчивости регионов выполнены в среднем на 40%.

Лучшие темпы показывают Днепропетровская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Черкасская области, а среди аутсайдеров - Львовская, Ивано-Франковская области и Киев.

Детальнее о том, хватит ли Украине газа и света зимой и к чему готовиться в новом отопительном сезоне, - читайте в материале РБК-Украина.

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