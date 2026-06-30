Зеленский пригрозил "кадровыми выводами" аутсайдерам по подготовке к зиме
Те области, которые отстают в подготовительной работе по реализации планов стойкости, ждут "кадровые решения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал о результатах доклада премьер-министра Юлии Свириденко об обеспечении Украины горючим, а также реализации планов стойкости в регионах.
"Часть громад, к сожалению, отстает в подготовительной работе. Будем делать выводы, в том числе и кадровые", - подчеркнул президент.
Президент отметил, что в стране продолжается подготовка к зимнему периоду. В частности, речь идет о газе, защите для энергогенерации и логистики, а также поставках необходимого оборудования.
"Важно, что правительство Украины и "Нафтогаз" абсолютно четко выполняют задачи по развитию сети дополнительных энергетических партнерств для Украины, которая способна будет поддержать наше государство и людей этой зимой и долгосрочно", - отметил глава государства.
Напомним, Украина накапливает запасы природного газа до отопительного сезона, восстанавливает поврежденные энергетические объекты и разворачивает резервные источники генерации. В то же время, основные вызовы для энергосистемы остаются актуальными.
Согласно данным по выполнению планов стойкости, реализовано около 40% запланированных мероприятий. Из предусмотренных 62 млрд гривен уже освоено 22 млрд.
В то же время темпы выполнения работ разнятся в зависимости от региона. От графика отстают Львовская, Ивано-Франковская области и Киев. Наилучшие результаты демонстрируют Днепропетровская, Киевская, Житомирская, Ровенская и Черкасская области.
Как ранее сообщали источники РБК-Украина, после рассмотрения на заседании СНБО вопроса подготовки столицы к отопительному сезону был решен не прибегать к радикальным кадровым изменениям в руководстве КГГА.