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Корецкий назвал дату, когда должно быть принято решение о новом транше МВФ

12:16 17.07.2026 Пт
2 мин
Новый премьер провел свой первый международный звонок из МВФ
aimg Олег Хомчук
Сергей Корецкий обсудил с МВФ финансирование госбюджета на 2027 год (фото: пресс-служба Кабмина)

Решение о выделении Украине следующего транша от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 690 млн долларов будет принято уже в ближайший понедельник. Точную дату рассмотрения первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) назвал премьер-министр Сергей Корецкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X (Twitter).

По словам главы правительства, он получил подтверждение о дате во время его первого международного телефонного разговора в должности премьера, который он провел с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Катцом.

"Мы обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, которое, как подтвердили в Фонде, состоится 20 июля", – сообщил Сергей Корецкий.

Он подчеркнул, что положительное решение Исполнительного совета МВФ позволит Украине оперативно получить очередной транш финансовой помощи в размере 690 млн долларов США.

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Кроме того, стороны договорились о координации дальнейших шагов для обеспечения финансирования государственного бюджета Украины на 2027 год.

Напомним, Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого в должности премьер-министра 16 июля. Его кандидатуру, внесенную президентом, поддержали 289 народных депутатов.

Сотрудничество с МВФ остается одним из ключевых элементов финансовой стабильности Украины в условиях вызовов безопасности. В июне 2026 года Украина и Фонд достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру четырехлетней программы расширенного финансирования EFF общим объемом 8,1 миллиарда долларов.

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