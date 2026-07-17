Корецкий назвал дату, когда должно быть принято решение о новом транше МВФ

По словам главы правительства, он получил подтверждение о дате во время его первого международного телефонного разговора в должности премьера, который он провел с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Катцом.

"Мы обсудили подготовку к заседанию Исполнительного совета МВФ по первому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, которое, как подтвердили в Фонде, состоится 20 июля", – сообщил Сергей Корецкий.

Он подчеркнул, что положительное решение Исполнительного совета МВФ позволит Украине оперативно получить очередной транш финансовой помощи в размере 690 млн долларов США.

Кроме того, стороны договорились о координации дальнейших шагов для обеспечения финансирования государственного бюджета Украины на 2027 год.