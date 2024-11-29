На границе Украины с Молдовой и Румынией приостановили пропускные операции: в чем причина

Иллюстративное фото: на границе Украины с Молдовой и Румынией приостановили пропускные операции (Getty Images)

На границе Украины с Молдовой и Румынией были временно остановлены пропускные операции. Причиной являются технические неисправности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Одесского горсовета.

"В пунктах пропуска на границе с Молдовой и Румынией приостановлены пропускные операции", - сказано в сообщении ведомства. Там уточнили, что из-за технических неисправностей оформление лиц и транспортных средств приостановлено. В горсовете призвали учитывать такую информацию при планировании поездок.