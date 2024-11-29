На границе Украины с Польшей возможны задержки: в чем причина

В пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" приостановлен въезд грузовиков в Украину. Это произошло из-за сбоя системы таможенного оформления в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Как отметили на таможне, польская сторона сообщила, что в пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" частично вышла из строя система таможенного оформления.

"Из-за этого грузовые транспортные средства не подаются смежной стороной на въезд в Украину. При этом на выезд из Украины через Ягодин в Дорогусские транспортные средства оформляются в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что о возобновлении пропуска транспортных средств в полном объеме будет уведомлено дополнительно.

Ранее мы писали, что с 1 ноября для водителей в Украине внедрили новые ограничения скорости и усилили контроль на польской границе.