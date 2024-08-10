На границе Украины с Польшей наблюдаются очереди: на каких пунктах пропуска

Напомним, до этого пограничники предупреждали украинцев, что на пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская" вплоть до сентября могут наблюдаться сложности при пересечении границы. Причина в том, что Польша начинает там ремонтные работы.

Кроме того, в начале августа пограничники зафиксировали увеличение пассажиропотока на польской границе из-за разгара туристического сезона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.