На границе Украины с Польшей фиксируют увеличение пассажиропотока: в чем причина

Украинцы стали чаще пересекать границу через пункты пропуска на границе с Польшей. Причина - туристический сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное управление Государственной пограничной службы Украины в Facebook .

"В пунктах пропуска пограничники фиксируют увеличение пассажиропотока на 40%", - сказано в сообщении пограничников.

По их данным, только за прошлые сутки в пунктах пропуска во Львовской области границу пересекли более 9 тысяч автомобилей и более 60 тысяч человек.

Чаще всего путешественники пересекают пункты пропуска "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская", поэтому там наблюдаются периодические очереди. При этом меньшая динамика движения в "Смильнице", "Грушеве" и "Угринове".

"С целью уменьшения времени ожидания советуем выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы", - уточнили пограничники.