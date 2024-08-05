На границе Украины с Польшей фиксируют увеличение пассажиропотока: в чем причина
Украинцы стали чаще пересекать границу через пункты пропуска на границе с Польшей. Причина - туристический сезон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное управление Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
"В пунктах пропуска пограничники фиксируют увеличение пассажиропотока на 40%", - сказано в сообщении пограничников.
По их данным, только за прошлые сутки в пунктах пропуска во Львовской области границу пересекли более 9 тысяч автомобилей и более 60 тысяч человек.
Чаще всего путешественники пересекают пункты пропуска "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская", поэтому там наблюдаются периодические очереди. При этом меньшая динамика движения в "Смильнице", "Грушеве" и "Угринове".
"С целью уменьшения времени ожидания советуем выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы", - уточнили пограничники.
Новый КПП на границе с Венгрией
Напомним, ранее Украина и Венгрия утвердили соглашение, которое предусматривает открытие еще одного пункта пропуска на границе между странами.
Новый пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" предназначен для легкового транспорта.
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