ua en ru
Пн, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На границе Украины с Польшей фиксируют увеличение пассажиропотока: в чем причина

Понедельник 05 августа 2024 19:03
UA EN RU
На границе Украины с Польшей фиксируют увеличение пассажиропотока: в чем причина Иллюстративное фото: на границе Украины с Польшей фиксируют увеличение пассажиропотока (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы стали чаще пересекать границу через пункты пропуска на границе с Польшей. Причина - туристический сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное управление Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"В пунктах пропуска пограничники фиксируют увеличение пассажиропотока на 40%", - сказано в сообщении пограничников.

По их данным, только за прошлые сутки в пунктах пропуска во Львовской области границу пересекли более 9 тысяч автомобилей и более 60 тысяч человек.

Чаще всего путешественники пересекают пункты пропуска "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская", поэтому там наблюдаются периодические очереди. При этом меньшая динамика движения в "Смильнице", "Грушеве" и "Угринове".

"С целью уменьшения времени ожидания советуем выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы", - уточнили пограничники.

Новый КПП на границе с Венгрией

Напомним, ранее Украина и Венгрия утвердили соглашение, которое предусматривает открытие еще одного пункта пропуска на границе между странами.

Новый пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" предназначен для легкового транспорта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша ДПСУ Граница с Украиной
NEWS
Новая эра авиации. Зачем Украине F-16 и как самолеты помогут в отражении российских атак
Новая эра авиации. Зачем Украине F-16 и как самолеты помогут в отражении российских атак
DAILY
Никита Потураев: "Слуга народа" присягала народу Украины, а не Московскому патриархату
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Никита Потураев: "Слуга народа" присягала народу Украины, а не Московскому патриархату