На кордоні України з Польщею спостерігаються черги: на яких пунктах пропуску

Нагадаємо, до цього прикордонники попереджали українців, що на пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська" аж до вересня можуть спостерігатися складнощі при перетині кордону. Причина в тому, що Польща розпочинає там ремонтні роботи.

Крім того, на початку серпні прикордонники зафіксували збільшення пасажиропотоку на польському кордоні через розпал туристичного сезону.

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