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На кордоні України з Польщею спостерігаються черги: на яких пунктах пропуску

Фото: українців попередили про черги на кордоні з Польщею (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Українців попереджають про черги на двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Йдеться про "Шегині" та "Краківець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Як попереджають прикордонники, зараз спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України.

"Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону", - наголосили в прикордонній службі.

 

Нагадаємо, до цього прикордонники попереджали українців, що на пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська" аж до вересня можуть спостерігатися складнощі при перетині кордону. Причина в тому, що Польща розпочинає там ремонтні роботи.

Крім того, на початку серпні прикордонники зафіксували збільшення пасажиропотоку на польському кордоні через розпал туристичного сезону.

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