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На границе Украины с Польшей фиксируют увеличение пассажиропотока: в чем причина

Иллюстративное фото: на границе Украины с Польшей фиксируют увеличение пассажиропотока (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы стали чаще пересекать границу через пункты пропуска на границе с Польшей. Причина - туристический сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное управление Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"В пунктах пропуска пограничники фиксируют увеличение пассажиропотока на 40%", - сказано в сообщении пограничников. 

По их данным, только за прошлые сутки в пунктах пропуска во Львовской области границу пересекли более 9 тысяч автомобилей и более 60 тысяч человек. 

Чаще всего путешественники пересекают пункты пропуска "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская", поэтому там наблюдаются периодические очереди. При этом меньшая динамика движения в "Смильнице", "Грушеве" и "Угринове".

"С целью уменьшения времени ожидания советуем выбирать менее загруженные пункты пропуска для пересечения границы", - уточнили пограничники. 

 

Новый КПП на границе с Венгрией

Напомним, ранее Украина и Венгрия утвердили соглашение, которое предусматривает открытие еще одного пункта пропуска на границе между странами.

Новый пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" предназначен для легкового транспорта.

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