Украина утвердила открытие нового пункта пропуска на границе с Венгрией

Украина утвердила соглашение с Венгрией по открытию нового пункта пропуска на границе. Также правительство выделяет средства на развитие приграничной инфраструктуры с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства.

Как он отметил, правительство сегодня, 7 июня, утвердило соглашение с Венгрией, которое позволит открыть пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош" для легкового транспорта. Также будет расширено движение транспорта в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань", в том числе для пассажирских перевозок, грузовых перевозок и пустых фур.

Кроме того, правительство выделило дополнительные 222 млн гривен для развития пограничной инфраструктуры с Польшей и модернизацию соответствующих пунктов пропуска. Это касается закупки мобильных сканеров.

"В прошлом месяце мы запустили совместный таможенный и пограничный контроль в пункте пропуска "Рени" с Молдовой. Пограничные и таможенные формальности будут проводиться теперь только с украинской стороны. Это ускорит движение транспорта и это часть нашего проекта по созданию удобного коридора перевозок в румынский порт Галац", - отметил премьер.

Также Украина завершила модернизацию пункта пропуска "Ужгород - Вышнее Немецкое" на границе со Словакией.

"Все эти шаги - необходимая часть нашей интеграции в ЕС, а также улучшение нашей логистики", - добавил глава правительства.