На кордоні України з Польщею фіксують збільшення пасажиропотоку: у чому причина

Українці стали частіше перетинати кордон через пункти пропуску на кордоні із Польщею. Причина - туристичний сезон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне управління Державної прикордонної служби України у Facebook.
"У пунктах пропуску прикордонники фіксують збільшення пасажиропотоку на 40%", - йдеться у повідомленні прикордонників.
За їхніми даними, лише минулої доби у пунктах пропуску у Львівській області кордон перетнули понад 9 тисяч автомобілів та понад 60 тисяч осіб.
Найчастіше мандрівники перетинають пункти пропуску "Краковець", "Шегині" та "Рава-Руська", тож там спостерігаються періодичні черги. При цьому менша динаміка руху в "Смільниці", "Грушеві" та "Угринові".
"З метою зменшення часу очікування радимо обирати менш завантажені пункти пропуску для перетину кордону", - уточнили прикордонники.
Нагадаємо, раніше Україна та Угорщина затвердили угоду, яка передбачає відкриття ще одного пункту пропуску на кордоні між країнами.
Новий пункт пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" призначений для легкового транспорту.
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