На границе Сумской области ВСУ выбивают россиян, не давая им закрепиться, - ГПСУ

Российские войска используют малые штурмовые группы, чтобы зайти в Сумскую область. Однако Силы обороны отбивают их, не давая закрепиться.

"То, что больше всего беспокоит граждан, это ситуация в направлении Новенького и Журавки в Сумской области, потому что за последний период враг пытается там сделать какие-то действия для того, чтобы расширить зону активных боевых действий уже по территории Украины и для этого он использует такие малые штурмовые группы, которые пытаются зайти на нашу территорию", - рассказал Демченко.

Однако, по его словам, на данный момент у врага ничего не получается.

"Силы обороны выбивают эти группы не давая им возможности закрепиться на нашей территории. Уничтожение врага происходит на территории Украины, если такие группы переходят нашу линию границы так и собственно еще на подступах к границе, когда они следуют в сторону нашей страны", - добавил спикер.