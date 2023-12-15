На границе с Польшей сбили троих украинских водителей. МИД раскрыл подробности

По его словам, граждане Украины получили незначительные травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте. В госпитализации они не нуждались.

В то же время водитель автомобиля на польской регистрации, совершивший наезд, задержан полицией. Начались следственные действия.

"Наши консулы взаимодействуют с польскими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств инцидента. Держат вопрос расследования на контроле", - сообщил Николенко изданию.

Он также добавил, что пострадавшие украинские водители вчера прошли оформление на границе и вместе со своим автотранспортом вернулись в Украину.

Предыстория

Напомним, вчера в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что недалеко от пункта пропуска "Гребенное - Рава-Русская" на границе с Польшей водитель микроавтобуса с польскими номерами наехал на трех украинских водителей, которые ходили по пешеходному переходу.

Соответствующее видео с места происшествия начали массово распространяться в Telegram-каналах. Позже информацию одному из СМИ прокомментировал генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц. По его словам, инцидент произошел на глазах у полиции, а водителя-виновника задержали и с ним проводят процессуальные действия.

Также генконсул рассказал и о состоянии двух пострадавших. Он сообщал, что одного - ушиб руки, а у другого ушиб ноги. Им предоставили помощь на месте.

Блокада на границе с Польщей

Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики блокируют движение грузового транспорта на границе с Украиной.

Польская сторона требует запретить регистрацию в Польше транспортных компаний с иностранным капиталом, а также возобновить выдачу разрешений на въезд в ЕС для украинских перевозчиков и улучшить обслуживание на границе.

Так, под блокировкой оказались четыре пункта пропуска. Но 1 декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявили о разблокировании пункта пропуска на границе Украины и Польши "Ягодин - Дорогуск".

Впрочем, несмотря на это, на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. Поскольку из-за блокировки образовались многокилометровые очереди из сотен грузовиков. Также известно и о смертельных случаях среди украинских водителей фур в ожидании пересечения границы.

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