Высокая концентрация государства в экономике - большая преграда для развития, - Мазепа

За последние годы доля государства в украинском ВВП постоянно растет и сейчас приблизилась к 50%. Это делает Украину одной из самых задержавленных экономик мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу в блоге на сайте " Экономической правды ".

"Возможно, во время полномасштабной войны это не так плохо, но после нашей победы такая концентрация государства в экономике станет большой преградой для нашего развития", - отмечает он.

По словам Мазепы, ярким примером негативных последствий такой концентрации экономического потенциала в государственных руках является страна-агрессор Россия, где это фактически усилило узурпацию власти в стране. В РФ руководители государственных компаний стали новыми олигархами, которые при попустительстве центральной власти ведут себя как полноценные владельцы этих предприятий.

"Инвестиции таких предприятий будут делаться не столько с целью увеличить или улучшить производственные мощности и создать новые рабочие места, сколько из расчета "освоить" средства для персонального обогащения всех причастных. От таких соблазнов будет все труднее отказаться, поэтому риски коррупции будут расти в геометрической прогрессии", - пишет Мазепа.

Чтобы предотвратить такой сценарий в Украине и не проспать шанс на развитие государства, следует активно готовить план будущей приватизации. Тем не менее, она будет успешной исключительно в случае привлечения иностранных инвесторов.

Украина должна "вылечить" основной свой недостаток - неудовлетворительный инвестиционный климат.

Для этого, пишет Мазепа, необходимо "создать прозрачные правила игры во всех сегментах экономики, обеспечить невмешательство правительства в бизнес-процессы, и самое главное - работать над обеспечением верховенства права по западным стандартам".

"Если мы ничего не предложим потенциальным инвесторам сразу после того, как у нас улучшится ситуация с безопасностью, если мы будем держать большинство экономики в государственных руках, мы проспим свой шанс. И другого такого шанса можем уже не дождаться. Тогда мы просто превратимся в еще одну олигархическую недо-демократию... Государство без будущего", - считает Мазепа.

Напомним, ранее Игорь Мазепа заявлял о невиданном давлении на бизнес, а также констатировал появление в Украине новых олигархов, которые со временем себя проявят.