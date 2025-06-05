Проблемы на границе с Польшей: что происходит на пунктах пропуска и куда лучше ехать

Иллюстративное фото: очереди на границе с Украиной 5 июня (Getty Images)

На пункте пропуска "Шегини" продолжаются ремонтно-модернизационные работы, из-за чего временно затруднено движение легкового и грузового транспорта на украинско-польской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сейчас на направлении выезда из Украины прокладывают инженерные сети и демонтируют дорожное покрытие. "Работы проводятся в рамках проекта по обновлению инфраструктуры. Его цель - сделать пересечение границы более комфортным, безопасным и быстрым в будущем", - говорится в сообщении. Путешественников просят учесть это при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска. Загруженность пунктов пропуска Наиболее загруженные: "Краковец", "Шегини". Средняя загруженность: "Рава-Русская", "Грушев" и "Угринов". Наименее загруженные: "Нижанковичи", "Смильница".