ua en ru
Чт, 05 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Проблемы на границе с Польшей: что происходит на пунктах пропуска и куда лучше ехать

Четверг 05 июня 2025 19:24
UA EN RU
Проблемы на границе с Польшей: что происходит на пунктах пропуска и куда лучше ехать Иллюстративное фото: очереди на границе с Украиной 5 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На пункте пропуска "Шегини" продолжаются ремонтно-модернизационные работы, из-за чего временно затруднено движение легкового и грузового транспорта на украинско-польской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сейчас на направлении выезда из Украины прокладывают инженерные сети и демонтируют дорожное покрытие.

"Работы проводятся в рамках проекта по обновлению инфраструктуры. Его цель - сделать пересечение границы более комфортным, безопасным и быстрым в будущем", - говорится в сообщении.

Путешественников просят учесть это при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные пункты пропуска.

Загруженность пунктов пропуска

Наиболее загруженные: "Краковец", "Шегини".

Средняя загруженность: "Рава-Русская", "Грушев" и "Угринов".

Наименее загруженные: "Нижанковичи", "Смильница".

Ранее РБК-Украина писало, что пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей с 13 марта до 10 мая 2025 года будет работать в замедленном режиме из-за реконструкции.

Это может вызвать задержки в оформлении грузов. Пограничная служба рекомендует путешествующим планировать маршруты с учетом этой информации и рассмотреть альтернативные пункты пропуска.

Также мы писали, что пункт пропуска "Косино" на границе с Венгрией во вторник, 18 марта, временно приостанавливал работу. Это связано с подключением системы бесперебойного питания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
У спасателя осталась только дочь. Все, что известно о массированной атаке на Прилуки
У спасателя осталась только дочь. Все, что известно о массированной атаке на Прилуки
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам