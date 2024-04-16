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Демченко: вчера польские протестующие не пропустили ни одного грузовика из Украины

Вторник 16 апреля 2024 12:45
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Демченко: вчера польские протестующие не пропустили ни одного грузовика из Украины Фото: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины (mediacenter.org)
Автор: Мария Кучерявец, Сергей Пышкин

Польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска. Вчера, 15 апреля, они не пропустили ни один грузовик из Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Как отметил Демченко, среди заблокированных пунктов пропуска:

  • "Ягодин";
  • "Рава-Русская";
  • "Угринов".

Фермеры пропускают по несколько грузовиков в час, или же вообще ограничивают движение.

"Через эти три пункта польские протестующие за минувшие сутки вообще не пропускали грузовики в сторону Польши", - добавил он.

В частности фермеры не пропускали вчера грузовики в сторону Украины через пункт-пропуск "Угринов".

"Ягодин"

За прошедший день фермеры пропустили на выезд из Польши только 70 фур несмотря на то, что это крупнейшее инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями. В целом пункт пропуска способен пропускать около 1,4 тысячи фур в обоих направлениях.

Очереди

По состоянию на сегодняшнее утро, 16 апреля, в очередях на территории Польши находится около 600 грузовиков.

"Легковые машины и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается", - добавил Демченко.

Блокада польской границы

В феврале польские фермеры начали протесты по всей стране. Они выступают против импорта украинского продовольствия, поскольку якобы это влияет на цены на внутреннем рынке.

Еще в начале марта фермеры заявили, что протесты продолжатся до 30 апреля.

Недавно Украина вместе с Польшей и ЕС провела переговоры по решению зернового вопроса. По итогам встречи премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев имеет пять шагов, направленных на решение проблемы.

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