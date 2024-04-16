Демченко: вчера польские протестующие не пропустили ни одного грузовика из Украины
Польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска. Вчера, 15 апреля, они не пропустили ни один грузовик из Украины.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.
Как отметил Демченко, среди заблокированных пунктов пропуска:
- "Ягодин";
- "Рава-Русская";
- "Угринов".
Фермеры пропускают по несколько грузовиков в час, или же вообще ограничивают движение.
"Через эти три пункта польские протестующие за минувшие сутки вообще не пропускали грузовики в сторону Польши", - добавил он.
В частности фермеры не пропускали вчера грузовики в сторону Украины через пункт-пропуск "Угринов".
"Ягодин"
За прошедший день фермеры пропустили на выезд из Польши только 70 фур несмотря на то, что это крупнейшее инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями. В целом пункт пропуска способен пропускать около 1,4 тысячи фур в обоих направлениях.
Очереди
По состоянию на сегодняшнее утро, 16 апреля, в очередях на территории Польши находится около 600 грузовиков.
"Легковые машины и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается", - добавил Демченко.
Блокада польской границы
В феврале польские фермеры начали протесты по всей стране. Они выступают против импорта украинского продовольствия, поскольку якобы это влияет на цены на внутреннем рынке.
Еще в начале марта фермеры заявили, что протесты продолжатся до 30 апреля.
Недавно Украина вместе с Польшей и ЕС провела переговоры по решению зернового вопроса. По итогам встречи премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев имеет пять шагов, направленных на решение проблемы.
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