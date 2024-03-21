На границе с Польшей разблокирован один из пунктов пропуска: где блокада продолжается

Где блокада продолжается?

"Польские фермеры блокируют движение грузовиков, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час в обоих направлениях, или вообще ограничивая движение на отдельных направлениях, где они находятся. По состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на 4 пунктах пропуска", - рассказал изданию Демченко.

По его словам, ныне польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши по направлению пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", где фиксируются нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины. Также они пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки по направлению "Ягодина", за минувшие сутки таких было 50.

Совокупно на сегодняшнее утро на этих 4 направлениях ("Ягодин", "Устилуг", "Угринов" и "Рава-Русская") в очередях на территории Польши в общей сложности находится почти 850 грузовиков, больше всего напротив пунктов пропуска "Ягодин".

Блокируют ли движение для автобусов и автомобилей?

Как рассказал спикер Госпогранслужбы, сейчас легковые и автобусы везде свободно пересекают границу с Польшей, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Какой пункт пропуска разблокирован для грузовиков?

В ГПСУ напоминают, что вчера на направлении пункта пропуска "Медыка", напротив украинского - "Шегини", польские фермеры до 20 часов вечера вообще не пропускали грузовики, автобусы и легковые автомобили как на въезд в Польшу, так и на выезд. Но после 20:00 они завершили блокировку движения автобусов и легковых автомобилей.

Кроме того, по пункту пропуска "Шегини" польские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков. Информацию об этом украинские пограничники получили около 21:30 от представителей Пограничного караула Польши. Ими отмечалось, что польскими фермерами завершена блокировка движения грузовых транспортных средств на въезд в Польшу и выезд", - сообщил Демченко.

Оформление данной категории транспорта начало проводится в обычном порядке.

Блокада границы