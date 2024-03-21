На кордоні з Польщею розблокували один із пунктів пропуску: де блокада триває

Де блокада триває?

"Польські фермери блокують рух вантажівок, пропускаючи по кілька вантажних транспортних засобів на годину в обох напрямках, або взагалі обмежуючи рух на окремих напрямках, де вони знаходяться. Станом на сьогодні блокування здійснюється на 4 пунктах пропуску", - розповів виданню Демченко.

За його словами, нині польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі по напрямку пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська", де фіксуються нульові показники перетину кордону на виїзд з України. Також вони пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу по напрямку "Ягодина", за минулу добу таких було 50.

Сукупно станом на сьогоднішній ранок на цих 4 напрямках ("Ягодин", "Устилуг", "Угринів" та "Рава-Руська") в чергах на території Польщі загалом перебуває майже 850 вантажівок, найбільше навпроти пунктів пропуску "Ягодин".

Чи блокують рух для автобусів та автівок?

Як розповів спікер Держприкордонслужби, зараз легкові і автобуси скрізь вільно перетинають кордон з Польщею, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Який пункт пропуску розблокували для вантажівок?

В ДПСУ нагадують, що вчора на напрямку пункту пропуску "Медика", навпроти українського - "Шегині", польські фермери до 20 години вечора взагалі не пропускали вантажівки, автобуси та легкові автомобілі як на в’їзд в Польщу, так і на виїзд. Але після 20:00 вони завершили блокування руху автобусів та легкових автомобілів.

"Окрім цього, по пункту пропуску "Шегині" польські фермери припинили блокувати рух вантажівкам. Інформацію про це українські прикордонники отримали близько 21:30 від представників Прикордонної варти Польщі. Ними зазначалося, що польськими фермерами завершено блокування руху вантажних транспортних засобів на вʼїзд в Польщу та виїзд", - повідомив Демченко.

Оформлення даної категорії транспорту почало здійснюватися у звичному порядку.

Блокада кордону