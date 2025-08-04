На границе с Польшей приостановил работу один из пунктов пропуска

Сбой из-за аварии электроснабжения

Как сообщили пограничники, причина приостановления работы - отсутствие электропитания. Из-за аварийной ситуации оформление людей и автомобилей пока невозможно.

Специалисты уже работают над устранением проблемы и восстановлением работы пункта. Точное время восстановления пока не уточняется.

Очереди на границе

По состоянию на 10:00 на выезд из Украины ожидает 30 автомобилей, на въезд в Украину - 60 авто. Движение через "Краковец" приостановлено в обоих направлениях.

Пограничная служба просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные пункты пропуска с меньшей нагрузкой.

Пункты на границе с Польшей

На границе Украины с Польшей работает 9 автомобильных пунктов пропуска, из них самые большие и самые загруженные - это: