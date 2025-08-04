На границе с Польшей приостановил работу один из пунктов пропуска

В пункте пропуска "Краковец" на украинско-польской границе временно остановлено оформление лиц и транспорта в обоих направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ).
Как сообщили пограничники, причина приостановления работы - отсутствие электропитания. Из-за аварийной ситуации оформление людей и автомобилей пока невозможно.
Специалисты уже работают над устранением проблемы и восстановлением работы пункта. Точное время восстановления пока не уточняется.
По состоянию на 10:00 на выезд из Украины ожидает 30 автомобилей, на въезд в Украину - 60 авто. Движение через "Краковец" приостановлено в обоих направлениях.
Пограничная служба просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные пункты пропуска с меньшей нагрузкой.
На границе Украины с Польшей работает 9 автомобильных пунктов пропуска, из них самые большие и самые загруженные - это:
Ягодин - Дорогуск (Волынская область)
Один из крупнейших грузовых пунктов.
Пропускает фуры, автобусы и легковые авто.
Краковец - Корчева (Львовская область)
Крупный международный пункт.
Часто здесь наблюдаются очереди.
Рава-Русская - Гребенное (Львовская область)
Интенсивное пассажирское и грузовое движение.
Один из ключевых пунктов.
Шегини - Медика (Львовская область)
Самый популярный пешеходный переход.
Любимый среди жителей приграничных регионов.
Устилуг - Зосин (Волынская область)
Предназначен в основном для легкового транспорта.
Менее загружен, чем Ягодин.
Грушев - Будомеж (Львовская область)
Меньший, но удобный для местного трафика.
Альтернатива перегруженным пунктам.
Смильница - Кросценко (Львовская область)
Используется преимущественно для легковых авто.
Нижанковичи - Мальховице (Львовская область)
Открыт в 2023 году.
Новый современный инфраструктурный объект.
Угринов - Долгобичув (Львовская область)
Небольшой пункт, подходит для путешествий на легковых авто.
Напомним, польские перевозчики в 2023 году блокировали несколько пунктов пропуска на границе с Украиной.
Сейчас ситуация на польско-украинской границе стабильная. Однако, как сказал посол Украины в Польше Василий Боднар, есть угроза в будущем из-за политических факторов.