На кордоні з Польщею призупинив роботу один з пунктів пропуску

Збій через аварію електропостачання

Як повідомили прикордонники, причина призупинення роботи - відсутність електроживлення. Через аварійну ситуацію оформлення людей і автомобілів наразі неможливе.

Фахівці вже працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи пункту. Точний час відновлення поки не уточнюється.

Черги на кордоні

Станом на 10:00 на виїзд з України очікує 30 автомобілів, на в’їзд в Україну - 60 авто. Рух через "Краківець" призупинено в обох напрямках.

Прикордонна служба просить водіїв враховувати цю інформацію при плануванні поїздок і за можливості обирати альтернативні пункти пропуску з меншим навантаженням.

Пункти на кордоні з Польщею

На кордоні України з Польщею працює 9 автомобільних пунктів пропуску, з них найбільші та найзавантаженіші - це: