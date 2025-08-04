UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

На кордоні з Польщею призупинив роботу один з пунктів пропуску

Фото: Пункт Краківець закритий 4 серпня через відсутність світла (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У пункті пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні тимчасово зупинено оформлення осіб і транспорту в обох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби (ДПСУ).

Збій через аварію електропостачання

Як повідомили прикордонники, причина призупинення роботи - відсутність електроживлення. Через аварійну ситуацію оформлення людей і автомобілів наразі неможливе.

Фахівці вже працюють над усуненням проблеми та відновленням роботи пункту. Точний час відновлення поки не уточнюється.

Черги на кордоні

Станом на 10:00 на виїзд з України очікує 30 автомобілів, на в’їзд в Україну - 60 авто. Рух через "Краківець" призупинено в обох напрямках.

Прикордонна служба просить водіїв враховувати цю інформацію при плануванні поїздок і за можливості обирати альтернативні пункти пропуску з меншим навантаженням.

Пункти на кордоні з Польщею

На кордоні України з Польщею працює 9 автомобільних пунктів пропуску, з них найбільші та найзавантаженіші - це:

 

  1. Ягодин - Дорогуськ (Волинська область)

    • Один з найбільших вантажних пунктів.

    • Пропускає фури, автобуси й легкові авто.

  2. Краківець - Корчова (Львівська область)

    • Великий міжнародний пункт.

    • Часто тут спостерігаються черги.

  3. Рава-Руська - Гребенне (Львівська область)

    • Інтенсивний пасажирський і вантажний рух.

    • Один із ключових пунктів.

  4. Шегині - Медика (Львівська область)

    • Найпопулярніший пішохідний перехід.

    • Улюблений серед мешканців прикордонних регіонів.

  5. Устилуг - Зосін (Волинська область)

    • Призначений здебільшого для легкового транспорту.

    • Менш завантажений, ніж Ягодин.

  6. Грушів - Будомєж (Львівська область)

    • Менший, але зручний для місцевого трафіку.

    • Альтернатива перевантаженим пунктам.

  7. Смільниця - Кросценко (Львівська область)

    • Використовується переважно для легкових авто.

  8. Нижанковичі - Мальховіце (Львівська область)

    • Відкритий у 2023 році.

    • Новий сучасний інфраструктурний об’єкт.

  9. Угринів - Долгобичув (Львівська область)

    • Невеликий пункт, підходить для подорожей на легкових авто.

Нагадаємо, польські перевізники у 2023 році блокували кілька пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Наразі ситуація на польсько-українському кордоні стабільна. Однак, як сказав посол України в Польщі Василь Боднар, є загроза у майбутньому через політичні чинники.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаКордон з Україною