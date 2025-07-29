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Будут ли новые блокады на украино-польской границе: ответ посла

Украина, Вторник 29 июля 2025 08:35
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Будут ли новые блокады на украино-польской границе: ответ посла Фото: блокады границы пока нет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Ситуация на польско-украинской границе пока стабильная. Однако есть угроза в будущем из-за политических факторов.

Об этом сказал посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью РБК-Украина,

"Сейчас нет ни блокад, ни ограничений. То есть ранее были введены ограничения на часть украинской продукции, но в целом по транзиту проблем нет", - отметил дипломат.

Проблемы с перевозчиками еще остаются

В то же время, по словам Боднаря, полностью вопрос о перевозчиках пока не решен. Польская сторона до сих пор применяет определенные ограничения.

"Польской стороной введены определенные ограничения, накладываются штрафы, есть попытки ограничить транспортный безвиз", - уточнил он. При этом посол признал, что вопросы есть и к украинской стороне.

Роль диалога и министерств

Решить значительную часть проблем удалось благодаря активному диалогу между профильными министерствами Украины и Польши. Посол отметил роль бывшего министра аграрной политики Украины Виталия Коваля, который регулярно общался со своим польским коллегой.

"Практически каждый месяц проводили онлайн-совещания или личные встречи. К диалогу привлекали представителей всех секторов аграрного бизнеса", - рассказал Боднар.

Блокады без поддержки общества

По словам дипломата, с начала его каденции в ноябре 2024 года были только две короткие попытки блокировки.

"В те выходные как раз была попытка блокировки, она длилась два дня. Была также попытка накануне избирательной кампании - тоже длилась два дня, благодаря решению суда ее сняли", - сказал он.

Посол подчеркнул, что эти действия не имели общественной поддержки, а сами польские производители понесли убытки.

"Даже в наше посольство приходили те, кто когда-то блокировал границу, и они сами говорили, что от этой блокады пострадали и польские производители", - отметил Боднар.

Семь миллиардов евро риска

Боднар обратил внимание на то, что блокировки наносят удар обеим сторонам. "Семь миллиардов евро польского экспорта идет в Украину - в основном это готовая пищевая продукция, топливо и тому подобное. Это не конструктивная история, которая ничего никому не дает", - подчеркнул он.

Дипломат также напомнил, что польские аграрии получают большие дотации со стороны ЕС, чего не имеют украинские фермеры.

Будет ли новая эскалация?

По мнению Боднаря, в перспективе угрозы повторения эскалации существуют, особенно с приближением новой избирательной кампании в Польше.

"Угрозы всегда есть, поскольку через два с лишним года в Польше будет новая избирательная кампания. И политики могут попытаться это использовать", - пояснил он.

Впрочем, посол заверил, что обе стороны работают над тем, чтобы не допустить обострения.

"Сотрудничество и диалог - это лучший путь к развитию и сохранению добрососедских партнерских отношений", - подытожил Боднар.

Напомним, польские перевозчики в 2023 году блокировали несколько пунктов пропуска на границе с Украиной. Они требуют, чтобы ЕС отменил с нашей "транспортный безвиз" для Украины. Это привело к потерям прибыли украинских экспортеров.

В начале 2024 года протестовали фермеры, но этот протест был коротким.

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