Потери Украины от блокады западных границ могут достичь 1,5 млрд долларов, - НБУ

Сокращение объема внешней торговли из-за ограничения движения грузового транспорта через западные границы Украины за ноябрь и декабрь может составить 1,5 млрд долларов. В ноябре сокращение составило 860 млн долларов, а в декабре - 620 млн долларов.

Об этом РБК-Украина сообщили в Национальном банке Украины в ответ на запрос.

"По оценкам НБУ, блокада отдельных наземных пунктов пропуска через западные границы Украины обусловила потери экспорта в ноябре в сумме 160 млн долларов и снижение импорта на 700 млн долларов", - говорится в ответе НБУ.

Большие потери импорта обусловлены его более высокой зависимостью от автоперевозок по сравнению с экспортом, отметили в Нацбанке.

По данным Гостаможни, в 2023 году доля автомобильного транспорта в стоимостных объемах экспорта составляла около 35%, импорта - 70%.

"Потери импорта в ноябре удалось частично компенсировать благодаря наращиванию поставок другими путями, в частности железной дорогой, а потери экспорта - благодаря наращиванию поставок через новый морской коридор, объемы перевозок которым по результатам ноября вплотную приблизились к самым высоким значениям перевозок "зерновым коридором", - сообщили в регуляторе.

Переориентация импортных поставок топлива на железнодорожный транспорт, дальнейшее наращивание перевалки как экспортных, так и импортных грузов через новый морской коридор и определенное ослабление блокады в течение второй декады декабря позволяет уменьшить оценки дальнейших потерь экспорта до 120 млн долларов в месяц, а импорта - до 500 млн долларов в месяц.

По данным системы есть єЧерга по состоянию на 17 декабря среднедневное количество грузовиков, пересекших границу Польши с начала блокады (6 ноября), сократилось на 40% по сравнению со средним значением октября.

Блокада границы с Польшей

Напомним, польские перевозчики с начала ноября приступили к блокаде нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной. Они требуют, чтобы ЕС отменил наш "транспортный безвиз" для Украины. К ним присоединились перевозчики Словакии.

На прошлой неделе блокада с пункта пропуска " Ягодин-Дорогуск " была снята, но 18 декабря она возобновилась.

Новоназначенный министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил о сложностях с разблокировкой границы с Украиной .