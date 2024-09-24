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На границе с Молдовой в ближайшие дни могут быть сложности с пересечением: в чем причина

Вторник 24 сентября 2024 17:40
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На границе с Молдовой в ближайшие дни могут быть сложности с пересечением: в чем причина Иллюстративное фото: на границе с Молдовой в ближайшие дни могут быть сложности с пересечением (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На контрольно-пропускном пункте "Могилев-Подольский - Отач" в течение двух дней могут быть задержки с пересечением границы. Это связано с установлением весовых комплексов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Как уточнили на таможне, в период с 25 по 27 сентября в пункте пропуска "Могилев-Подольский - Отач" будет проводиться установка весовых комплексов.

  • 25.09 – в направлении движения "въезд в Украину";
  • 26-27.09 – в направлении движения "выезд из Украины".

"При проведении ремонтных работ движение транспортных средств коммерческого назначения может быть ограничено одной полосой. Просим учесть данную информацию при планировании своих маршрутов", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини" в течение двух месяцев могут быть задержки с пересечением границы. Это связано с ремонтными работами со стороны Польши.

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Молдова Граница с Украиной
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