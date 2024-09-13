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На границе с Польшей в течение двух месяцев могут быть сложности с пересечением: в чем причина

Пятница 13 сентября 2024 17:12
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На границе с Польшей в течение двух месяцев могут быть сложности с пересечением: в чем причина Иллюстративное фото: на КПП "Медика-Шегини" может быть задержка с пересечением границы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини" в течение двух месяцев могут быть задержки с пересечением границы. Это связано с ремонтными работами со стороны Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщили пограничники, польская сторона в пункте пропуска "Медика" приступила к работе по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкции одного из навесов. По предварительным данным, работы продлятся до 12 ноября 2024 года.

Как отмечают в ведомстве, это может повлечь за собой усложнение движения и более длительное время ожидания на направлении движения для легковых транспортных средств.

"Просим граждан учесть информацию и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - говорится в сообщении.

Сбой в системе таможенной службы Польши

В начале сентября пограничники сообщали о том, что на всех пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за технического сбоя возможны задержки транспорта.

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