На границе с Польшей в течение двух месяцев могут быть сложности с пересечением: в чем причина
На контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини" в течение двух месяцев могут быть задержки с пересечением границы. Это связано с ремонтными работами со стороны Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как сообщили пограничники, польская сторона в пункте пропуска "Медика" приступила к работе по восстановлению лакокрасочного покрытия металлоконструкции одного из навесов. По предварительным данным, работы продлятся до 12 ноября 2024 года.
Как отмечают в ведомстве, это может повлечь за собой усложнение движения и более длительное время ожидания на направлении движения для легковых транспортных средств.
"Просим граждан учесть информацию и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы", - говорится в сообщении.
Сбой в системе таможенной службы Польши
В начале сентября пограничники сообщали о том, что на всех пунктах пропуска на украинско-польской границе из-за технического сбоя возможны задержки транспорта.
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