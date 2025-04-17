"Знаем, к чему готовится Россия": Зеленский предупредил о риске ударов на Пасху

Перед Пасхой Украина может снова столкнуться с вражескими атаками на энергетическую инфраструктуру. Разведка предупреждает, что Россия готовит новые удары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский заявил, что Украина уже третью зиму полномасштабной войны прошла без блэкаутов. По его словам, несмотря на сложности, угрозы, отключения и потери, энергосистема страны сохранена.

Глава государства подчеркнул, что это стало возможным благодаря усилиям сотен тысяч украинцев - тех, кто защищает энергообъекты, восстанавливает их после атак, ремонтирует даже под обстрелами, строит необходимое для защиты, обеспечивает работу электростанций и сетей. Он подчеркнул, что это большое достижение именно народа Украины.

"Сотни тысяч украинцев постарались, чтобы Украина не потеряла энергетику. Конечно, это не означает, что угрозы уже нет. Знаем, к чему готовится Россия. Есть данные от наших спецслужб, от разведки. Сейчас - и накануне Пасхи, и после нее - возможны новые удары России", - подчеркнул он.

В то же время президент заверил, что Украина и в дальнейшем будет защищать себя и свою энергетику.

"Но эта защита - не только в ракетах ПВО, не только военные ее обеспечивают. Все, кто добросовестно и качественно работает в каждой громаде, в каждой нашей области, - всем мы благодарны за то, что Украина со светом, Украина восстанавливается", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, сегодня, 17 апреля, он поблагодарил украинских энергетиков и отметил их государственными наградами.