Граница с РФ фактически стала линией фронта, враг не прекращает штурмы, - ГПСУ

"Враг пытается своими штурмовыми группами атаковать позиции, которые удерживают наши воины. В целом, если говорить по всей границе в пределах Сумской области, в том числе и тех полос, где находятся подразделения Государственной пограничной службы", - сказал Демченко.

В частности, за прошедшие сутки штурмовые действия были отбиты в пределах Юнаковской общины по направлению населенного пункта Варачино.

"И если говорить об этом отрезке в целом, то враг не прекращает такие действия и осуществляет их очень часто. Наши воины отражают эти атаки, и враг имеет большие потери", - рассказал спикер.

По его словам, наиболее активно россияне пытаются расширить зону контроля в пределах Краснопольской и Миропольской общин, а также в Шосткинском районе.

В то же время российские заявления о создании "буферной зоны" не соответствуют действительности - продвижение врага сдерживают украинские защитники.

Демченко отметил, что граница с Россией фактически стала линией фронта, где продолжаются активные бои и интенсивные обстрелы с использованием авиации, артиллерии и беспилотников.

"Продвинуться от границы или даже в тех зонах боевых действий, в частности в пределах Юнаковской и Хотинской общин, чтобы расширить зону своего контроля, продвинуться вглубь территории Украины противнику не удается", - добавил спикер ГПСУ.