Граница с РФ фактически стала линией фронта, враг не прекращает штурмы, - ГПСУ

10:35 24.04.2026 Пт
3 мин
Оккупанты пытаются штурмовыми группами атаковать позиции ВСУ
aimg Татьяна Степанова
Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)

Граница Украины с Россией фактически стала линией фронта, где продолжаются активные бои и интенсивные обстрелы с использованием авиации, артиллерии и беспилотников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

"Враг пытается своими штурмовыми группами атаковать позиции, которые удерживают наши воины. В целом, если говорить по всей границе в пределах Сумской области, в том числе и тех полос, где находятся подразделения Государственной пограничной службы", - сказал Демченко.

В частности, за прошедшие сутки штурмовые действия были отбиты в пределах Юнаковской общины по направлению населенного пункта Варачино.

"И если говорить об этом отрезке в целом, то враг не прекращает такие действия и осуществляет их очень часто. Наши воины отражают эти атаки, и враг имеет большие потери", - рассказал спикер.

По его словам, наиболее активно россияне пытаются расширить зону контроля в пределах Краснопольской и Миропольской общин, а также в Шосткинском районе.

В то же время российские заявления о создании "буферной зоны" не соответствуют действительности - продвижение врага сдерживают украинские защитники.

Демченко отметил, что граница с Россией фактически стала линией фронта, где продолжаются активные бои и интенсивные обстрелы с использованием авиации, артиллерии и беспилотников.

"Продвинуться от границы или даже в тех зонах боевых действий, в частности в пределах Юнаковской и Хотинской общин, чтобы расширить зону своего контроля, продвинуться вглубь территории Украины противнику не удается", - добавил спикер ГПСУ.

Угроза наступления из Беларуси

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия снова попытается втянуть Беларусь в прямую войну против Украины.

По данным разведки, на территории республики продолжается подготовка инфраструктуры - белорусы строят дороги к украинской границе и налаживают артиллерийские позиции, что может свидетельствовать о подготовке к будущей эскалации.

Кроме того, комментируя действия Минска, президент предостерег режим белорусского диктатора Александра Лукашенко от ошибок.

Эксперты объяснили, что Зеленский намекнул на "венесуэльский сценарий" для Лукашенко, напомнив о неизбежности потери власти и ответственности в случае прямого вступления в конфликт на стороне РФ.

Ситуация обостряется и внутренними решениями внутри Беларуси. В частности, Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса в Вооруженные силы и пограничные службы.

Такой шаг официально объясняют "плановыми мероприятиями", однако он происходит на фоне постоянных призывов диктатора к своим чиновникам "мобилизоваться" и готовиться к сложным временам.

В ЦПД отметили, что Россия готовит Беларусь к возможной эскалации, однако пока угрозы повторного вторжения с севера нет. Силы обороны полностью контролируют ситуацию на границе.

