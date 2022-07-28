Корбан заявив, що офіційна підстава для позбавлення його громадянства відсутня

Бізнесмен, глава штабу терроборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що офіційна підстава для позбавлення його громадянства як і раніше відсутня. Він також звернувся до секретаря РНБО Олексія Данилова з пропозицією допомогти виявити тих українців, у яких є паспорти інших держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Корбана в Facebook .

"Я можу докласти максимальних зусиль для того, щоб виявити максимально велику кількість людей, які мають другий паспорт. Причому навіть у Вашому оточенні", - написав Корбан.

Він також закликав владу уникати подвійних стандартів і перестати жити за принципом "друзям - все, ворогам - закон".