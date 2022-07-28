Корбан заявил, что официальное основание для лишения его гражданства отсутствует

Бизнесмен, глава Штаба терробороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что официальное основание для лишения его гражданства по-прежнему отсутствует. Он также обратился к секретарю СНБО Алексею Данилову с предложением помочь выявить тех украинцев, у которых есть паспорта других государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Корбана в Facebook .

"Я могу приложить максимальные усилия для того, чтобы выявить максимально большое количество людей, имеющих второй паспорт. Причём даже в Вашем окружении", - написал Корбан.

Он также призвал власть избегать двойных стандартов и перестать жить по принципу "друзьям - все, врагам - закон".