У Дніпрі збільшили фінансування територіальної оборони

У Дніпрі перерозподілили міський бюджет на 2022 рік. Рішення ухвалили депутати на 17-й позачерговій сесії міськради, яка пройшла в форматі ZOOM-конференції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської міської ради.

На 100 млн грн скоротилось фінансування Департаменту благоустрою та інфраструктури.

Кошти спрямують на додаткове фінансування інших департаментів:

Департамент благоустрою та інфраструктури (ремонт доріг) ДМР - 5 млн грн;

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури ДМР - 5 млн грн;

Департамент інформаційних технологій ДМР - 15 млн грн;

Департамент соціальної політики ДМР - 5 млн грн;

Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики ДМР - 5 млн грн;

Департамент громадського порядку та цивільного захисту ДМР - 65 млн грн.

Перерозподіл коштів дозволить посилити заходи безпеки в Дніпрі та захистити мешканців. Департамент громадського порядку та цивільного захисту ДМР, окрім іншого, буде надавати послуги з технічного обслуговування та ремонту автотранспорту та плавзасобів Сил територіальної оборони ЗСУ, в тому числі добровольчих формувань Дніпровської міської територіальної громади.

Також їм буде надаватися фінансова підтримка. Окрім того, цим коштом закуплять медикаменти, у разі необхідності - продукти харчування та засоби радіозв’язку.