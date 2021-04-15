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Кораблі США не зайшли в Чорне море через ризик ескалації агресії Росії, - Politico

Автор: Дмитро Левицький

Сполучені Штати Америки передумали відправляти у Чорне море військові кораблі Roosevelt та Donald Cook через те, що це могло спровокувати посилення напруженості між Україною та РФ. Наразі ці кораблі перебувають в Середземному морі.

Про це повідомило американське видання Politico.

За даними неназваного американського чиновника, знайомого з планами Пентагону, транзит військових кораблів в Чорне море не був призначений для того, щоб надіслати Росії який-небудь конкретний сигнал.

Як розповіли двоє посадовців США, цього тижня Пентагон відмовився відправляти кораблі в Чорне море через побоювання, що це може стати приводом ескалації російської агресії проти України. Кораблі були за декілька днів до Чорного моря, коли Пентагон передумав.

Водночас, за інформацією Politico, в керівництві України були розчаровані тим, що американські кораблі не увійдуть в Чорне море. Як сказав виданню високопоставлений український посадовець, демонстрація сили з боку США віталася б, адже Росія продовжує стягувати свої війська до кордону з Україною.

Нагадаємо, 11 квітня стало відомо, що в Чорне море направляються американські військові кораблі.

Після цього Росія вирішила провести у Чорному морі військові навчання свого флоту.

Однак сьогодні стало відомо, що кораблі США не зайдуть у Чорне море. Цю інформацію офіційно підтвердили в МЗС Туреччини.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиЧорне моревійськові
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