Кораблі США не зайшли в Чорне море через ризик ескалації агресії Росії, - Politico

Сполучені Штати Америки передумали відправляти у Чорне море військові кораблі Roosevelt та Donald Cook через те, що це могло спровокувати посилення напруженості між Україною та РФ. Наразі ці кораблі перебувають в Середземному морі.

За даними неназваного американського чиновника, знайомого з планами Пентагону, транзит військових кораблів в Чорне море не був призначений для того, щоб надіслати Росії який-небудь конкретний сигнал.

Як розповіли двоє посадовців США, цього тижня Пентагон відмовився відправляти кораблі в Чорне море через побоювання, що це може стати приводом ескалації російської агресії проти України. Кораблі були за декілька днів до Чорного моря, коли Пентагон передумав.

Водночас, за інформацією Politico, в керівництві України були розчаровані тим, що американські кораблі не увійдуть в Чорне море. Як сказав виданню високопоставлений український посадовець, демонстрація сили з боку США віталася б, адже Росія продовжує стягувати свої війська до кордону з Україною.