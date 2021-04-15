ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Туреччини підтвердили, що США не будуть розміщувати кораблі в Чорному морі

Новость на русском → Анкара, Четвер 15 квітня 2021 10:55
У Туреччини підтвердили, що США не будуть розміщувати кораблі в Чорному морі Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia by Preiss MSC)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу офіційно підтвердив, що Сполучені Штати Америки не будуть поки розміщувати свої кораблі в Чорному морі. Про це представники США повідомили турецьку сторону в усній формі.

Про це повідомляє TimeTurk.

За його словами, зараз у Туреччині чекають письмового підтвердження від США.

"Якщо кораблі (США - ред.) не пройдуть сьогодні, процес попереднього повідомлення за 15 днів розпочнеться знову. Вчора з нами усно зв'язалися з США і сказали, що скасували розміщення, письмового повідомлення не надходило", - заявив Чавушоглу.

Нагадаємо, раніше очікувалося, що в акваторію Чорного моря увійдуть американські ракетні есмінці Donald Cook ("Дональд Кук") і Roosevelt ("Рузвельт") на тлі стягування військ Російської Федерації в Криму.

Також РБК-Україна писало, що вчора загін російських бойових кораблів вийшов на навчання в Чорне море. У морі екіпажі кораблів проводять одиничні і загальні залікові артилерійські стрільби по надводним і повітряним цілям.

Відзначимо, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, всі країни-учасниці НАТО засудили стягування Росією військ до українських кордонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Сполучені Штати Америки Чорне море Турция корабль
NEWS
Україна підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить в НАТО, - посол
Україна підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить в НАТО, - посол
DAILY
COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна COVID назавжди. Чи зможе світ перемогти пандемію коронавірусу