У Туреччини підтвердили, що США не будуть розміщувати кораблі в Чорному морі

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу офіційно підтвердив, що Сполучені Штати Америки не будуть поки розміщувати свої кораблі в Чорному морі . Про це представники США повідомили турецьку сторону в усній формі.

"Якщо кораблі (США - ред.) не пройдуть сьогодні, процес попереднього повідомлення за 15 днів розпочнеться знову. Вчора з нами усно зв'язалися з США і сказали, що скасували розміщення, письмового повідомлення не надходило", - заявив Чавушоглу.

За його словами, зараз у Туреччині чекають письмового підтвердження від США.

Нагадаємо, раніше очікувалося, що в акваторію Чорного моря увійдуть американські ракетні есмінці Donald Cook ("Дональд Кук") і Roosevelt ("Рузвельт") на тлі стягування військ Російської Федерації в Криму.

Також РБК-Україна писало, що вчора загін російських бойових кораблів вийшов на навчання в Чорне море. У морі екіпажі кораблів проводять одиничні і загальні залікові артилерійські стрільби по надводним і повітряним цілям.

Відзначимо, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, всі країни-учасниці НАТО засудили стягування Росією військ до українських кордонів.