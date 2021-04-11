Два ракетних есмінця США направляються до Чорного моря

В акваторію Середземного моря увійшли американські ракетні есмінці Donald Cook ("Дональд Кук") і Roosevelt ("Рузвельт"). Кораблі повинні увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони пробудуть там до 4-5 травня.

Раніше кораблі, оснащені крилатими ракетами "Tomahawk" ("Томагавк" з дальністю дії 1,6 тис. км і системою протиракетної оборони "Aegis" ("Іджіс"), вийшли з військово-морської бази Рота в Іспанії, прямуючи в Чорне море.

"Roosevelt" і "Donald Cook" поряд з аналогічними есмінцями "Ross" ("Рос") і "Arleigh Burke" ("Ерлі Берк"), розміщеними на постійній основі в Європі на іспанському військовій базі в Роте, разом з наземними базами ПРО Aegis у Польщі та Румунії є складовими частинами програми побудови європейської поетапної адаптивної системи протиракетної оборони.

Відповідно до конвенції Монтре, час перебування кораблів нечорноморських країн в акваторії Чорного моря обмежений 21 цілодобово.