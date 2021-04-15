Корабли США не зашли в Черное море из-за риска эскалации агрессии России, - Politico

Соединенные Штаты Америки передумали отправлять в Черное море военные корабли Roosevelt и Donald Cook из-за того, что это могло спровоцировать усиление напряженности между Украиной и РФ. Сейчас эти корабли находятся в Средиземном море.

По данным неназванного американского чиновника, знакомого с планами Пентагона, транзит военных кораблей в Черное море не был предназначен для того, чтобы послать России какой-либо конкретный сигнал.

Как рассказали двое чиновников США, на этой неделе Пентагон отказался отправлять корабли в Черное море из-за опасений, что это может стать предлогом эскалации российской агрессии против Украины. Корабли были в нескольких днях до Черного моря, когда Пентагон передумал.

В то же время, по информации Politico, в руководстве Украины были разочарованы тем, что американские корабли не войдут в Черное море. Как сказал изданию высокопоставленный украинский чиновник, демонстрация силы со стороны США приветствовалась бы, ведь Россия продолжает стягивать свои войска к границе с Украиной.