UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Корабли США не зашли в Черное море из-за риска эскалации агрессии России, - Politico

Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки передумали отправлять в Черное море военные корабли Roosevelt и Donald Cook из-за того, что это могло спровоцировать усиление напряженности между Украиной и РФ. Сейчас эти корабли находятся в Средиземном море.

Об этом сообщило американское издание Politico.

По данным неназванного американского чиновника, знакомого с планами Пентагона, транзит военных кораблей в Черное море не был предназначен для того, чтобы послать России какой-либо конкретный сигнал.

Как рассказали двое чиновников США, на этой неделе Пентагон отказался отправлять корабли в Черное море из-за опасений, что это может стать предлогом эскалации российской агрессии против Украины. Корабли были в нескольких днях до Черного моря, когда Пентагон передумал.

В то же время, по информации Politico, в руководстве Украины были разочарованы тем, что американские корабли не войдут в Черное море. Как сказал изданию высокопоставленный украинский чиновник, демонстрация силы со стороны США приветствовалась бы, ведь Россия продолжает стягивать свои войска к границе с Украиной.

Напомним, 11 апреля стало известно, что в Черное море направляются американские военные корабли.

После этого Россия решила провести в Черном море военные учения своего флота.

Однако сегодня стало известно, что корабли США не зайдут в Черное море. Эту информацию официально подтвердили в МИД Турции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЧерное моревоенные
Читайте также
Демократия нуждается в защите: Украина поддержала санкции США против России
РФ закрывает часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей
Прогноз погоды