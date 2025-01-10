Корабли РФ не могут попасть в сирийский Тартус потому, что не получили разрешение, - Плетенчук

Сейчас российские корабли не могут попасть в сирийский порт Тартус, что в Средиземном море. Это связано с тем, что они не получили разрешения от местных властей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"В Средиземном море ситуация очень интересная. Они (российские корабли - ред.) до сих пор находятся в море. Не предоставили им разрешение зайти в пункт базирования... По состоянию на сейчас, уже не первые сутки они находятся на внешнем рейде и не могут зайти в порт", - рассказал Плетенчук.

Однако он не уточнил, о каких именно единицах идет речь.

В то же время, по данным СМИ, судно Sparta, которое россияне используют для перевозки военной техники, не может зайти в порт Тартус уже более пяти дней.

"Таким образом эвакуация российского вооружения и техники из Сирии оказалась под угрозой", - пишет "Милитарный".

Вывод войск РФ из Сирии

После падения режима Башара Асада, Россия начала выводить часть своих войск из Сирии. Через некоторое время украинская разведка сообщила о том, что враг имеет большие проблемы с эвакуацией солдат из страны.

Также мы писали, что российское судно Ursa Major, которое транспортировало стратегический груз, затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении.